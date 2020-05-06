Fauci, Trump'a meydan okudu: Virüs laboratuvardan çıkmadı

ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere, Washington yönetiminin, "Corona virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığı" iddiasına, ülkede bu konudaki en yetkin isimden yalanlama geldi. ABD Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı Antony Fauci adeta Trump'a meydan okudu. Virüsün laboratuvarda üretildiğine dair hiçbir bilimsel kanıt olmadığını söyledi.

NTV 06.05.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 10:24

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