Federer'den sürpriz

Tenisin efsanevi yıldızı Roger Federer, pandemi sürecinde evlerinin çatısında tenis oynayan İtalyan kızlara sürpriz yaptı. Nisan ayında yayınladıkları videoyla sosyal medyada ses getiren Vittoria Oliveri ve Carola Pessina'yı ziyaret eden Federer, genç kızlarla çatıda tenis oynadı.
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NTV 06.08.2020 - 11:15| Son Güncelleme : 06.08.2020 - 11:30
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