Felaketin eşiğinden dönüldü

İskoçya’nın Aberdeen kentinden hareket eden bir yolcu uçağı Londra’nın Heathrow Havalimanı’na iniş yapacaktı. Ancak şiddetli rüzgar planları altüst etti. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki uçak piste iniş yapamadı. Pilot, ilk iniş denemesinde neredeyse yan yatacak olan uçağı tekrar havalandırdı. İşte pilotun ustalığı sayesinde olası bir faciadan dönülen o anlar…

Haberler - NTV 02.02.2022 - 16:47 | Son Güncelleme : 02.02.2022 - 17:05

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