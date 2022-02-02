Felaketin eşiğinden dönüldü

İskoçya’nın Aberdeen kentinden hareket eden bir yolcu uçağı Londra’nın Heathrow Havalimanı’na iniş yapacaktı. Ancak şiddetli rüzgar planları altüst etti. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki uçak piste iniş yapamadı. Pilot, ilk iniş denemesinde neredeyse yan yatacak olan uçağı tekrar havalandırdı. İşte pilotun ustalığı sayesinde olası bir faciadan dönülen o anlar…
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