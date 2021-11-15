Festivalde faciadan dönüldü: Sıcak hava balonu eve çarptı

Meksika’da şiddetli rüzgar nedeniyle pilotun kontrolünu kaybettiği bir sıcak hava balonu eve çarptı. Kaza, Leon şehrinde düzenlenen Uluslararası Balon Festivali’nde yaşandı. Pilotun bir türlü yükselmesini sağlayamadığı balon, önce evin köşesine çaptı. Balondakilerin çığlık çığlığa olduğu o anlarda ikinci çarpışma da yaşandı. Çarpmanın şiddetiyle çatıdaki su deposu yıkıldı.

Haberler - ntv.com.tr 15.11.2021 - 09:45 | Son Güncelleme : 15.11.2021 - 09:57

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