Festivalde ‘şeytan kılığına’ giren dansçılar çocukları ağlattı
Japonya’da 900 yıllık geçmişi olan ‘Namahage Sedo Festivali’nde çocuklar korkudan ağladı. UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesindeki festivalde ‘şeytan kılığına’ giren dansçıların amacı çocukları korkutmaktı. Bu şekilde ruhlarının arındırılacağını düşünen aileler de çocuklarını festival alanına getirdi. Maskeli ve hasır pelerinli dansçıları gören çocukların çoğu korkudan ağladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.