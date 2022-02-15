Festivalde ‘şeytan kılığına’ giren dansçılar çocukları ağlattı

Japonya’da 900 yıllık geçmişi olan ‘Namahage Sedo Festivali’nde çocuklar korkudan ağladı. UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesindeki festivalde ‘şeytan kılığına’ giren dansçıların amacı çocukları korkutmaktı. Bu şekilde ruhlarının arındırılacağını düşünen aileler de çocuklarını festival alanına getirdi. Maskeli ve hasır pelerinli dansçıları gören çocukların çoğu korkudan ağladı.

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 13:02 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 13:18

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