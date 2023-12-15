Filistin Kültür Bakanı NTV'ye konuştu: Ölürken uyanık olmak istiyorum
Filistin Kültür Bakanı Atıf Ebu Saif, kimiler için rahatsız edici olan gerçeği şu ifadelerle aktarmıştı: "Gazzeli çocuklar, bir İsrail saldırısında öldüklerinde cesetleri tanınsın, vücut bütünlükleri bozulduğunda onlara ait parçalar tespit edilebilsin diye kol ve bacaklarına isimlerini yazıyorlar." Saif, 7 Ekim saldırıları olduğunda Gazze'deydi ve 2 ayı aşkın süredir de orada. Aynı zamanda yazar olan Saif, uzun yıllardır İsrail saldırılarında Gazze Günlükleri tutuyor. Son makalesi ise ABD'nin New York Times Gazetesi'nde yayımlandı. Saif, o makale için kullandığı çarpıcı başlığı ve Gazze'deki yaşamı NTV'den Deniz Kilislioğlu'na anlattı.
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