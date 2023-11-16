Filistin'de 75 yıllık sürgün: Kendi topraklarında "mülteci" olmak
Bütün dünya Gazze’yi, Filistinlileri, İsrail’in uyguladığı şiddeti konuşuyor. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e baskın düzenlemesiyle başlayan İsrail operasyonunun hedefinde Hamas var. Bir yandan da Gazze’nin geleceği tartışılıyor. NTV ekibinden Meltem Uysal, 75 yıllık filistin sorununu, Filistin halkını, Filistinli mültecileri mercek altına aldı. Saldırılarla gündeme gelen mülteci kamplarının "fotoğrafını çekti."
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