Filistinli adam canlı yayında gözaltına alındı: O anlar böyle görüntülendi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Netanyahu yönetimi, ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle artık yabancı medya organlarının İsrail'de yayın yapmalarını yasaklayabilecek. Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığı sırada Filistinli aktivist İyad Banat'ı döverek gözaltına aldı. Gözaltı anına ilişkin görüntüler TikTok'ta da canlı olarak yayınlandı.
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