Filistinli Doktor Mohammed Gahaniem NTV'nin sorularını yanıtladı: Şifa Hastanesi'nde son durum
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. İsrail'in bombalı saldırılarından sonra ağır hastalarla dolup taşan hastanede adım atacak yer kalmadı. NTV'ye konuşan Yeryüzü Doktorları gönüllüsü Filistinli Dr. Mohammed Gahaniem ameliyathanelerin dolduğunu ve pek çok operasyonun koridorlarda yapıldığını söyledi. İşte Doktor Mohammed Gahaniem'in görüntüleriyle Şifa Hastanesi'ndeki son durum... (Haber: Ahmet Örsoğlu)
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