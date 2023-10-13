Filistinli gazeteci ve Filistinli doktor, Gazze sokaklarını NTV'ye anlattı
Yaklaşık 41 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre genişliğinde bir toprak parçası olan Gazze, dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerler arasında bulunuyor. Ablukadaki bu küçük toprak parçasında, yaklaşık 2 milyon kişi bombardıman altında. Elektriğe, suya, ilaca, sağlık hizmetine erişim kısıtlı. Gazze'de yaşananları iki isim, Filistinli gazeteci Ömer Ensar ve Filistinli doktor Gassan Ebu Sita NTV'ye anlattı. (Haber: Beyzanur Özer)
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