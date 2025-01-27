Filistinliler aylar sonra evine dönüyor

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi sakinlerinin Türkiye saatiyle 08.00'de güneyden kuzeye geçebileceğini duyurmasının ardından Filistinliler evlerine dönüyor.

ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının yaklaşık 3 hafta daha uzatıldığını açıklarken Mısır, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddetmişti.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi sakinlerinin Türkiye saatiyle 08.00'de güneyden kuzeye geçebileceğini duyurmuştu.