Filistinliler aylar sonra evine dönüyor
İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi sakinlerinin Türkiye saatiyle 08.00'de güneyden kuzeye geçebileceğini duyurmasının ardından Filistinliler evlerine dönüyor.
ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının yaklaşık 3 hafta daha uzatıldığını açıklarken Mısır, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddetmişti.
İsrail ordusu ise Gazze Şeridi sakinlerinin Türkiye saatiyle 08.00'de güneyden kuzeye geçebileceğini duyurmuştu.
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