Filistinliler bir kap yemek için saatlerce sıra bekliyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan ve karadan saldırıları 4 aya yakın bir süredir aralıksız devam ediyor. Saldırılardan kaçarak Gazze'nin daha güvenli noktalarına göçen ve güneydeki Refah kentine sığınan yerinden edilmiş Filistinliler, kampların farklı bölgelerinde yemek pişirilen alanların önünde uzun kuyruklar halinde toplanıyor. Bulabildikleri kaplar ile sırada bekleyen yüzlerce Filistinli, karşı karşıya kaldıkları birçok zorlukla beraber açlıkla da mücadele ederek yaşamak zorunda.
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