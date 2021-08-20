Film sahnesi gibi görüntüler: Cezayir’i kum fırtınası vurdu

Cezayir’in doğusundaki M’sila eyaletinde kum fırtınası etkili oldu. Görüş mesafesini azaltan fırtına nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Polis, sürücülere araçlarını yavaş kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Solunum rahatsızlığı olanların da dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

ntv.com.tr 20.08.2021 - 09:56 | Son Güncelleme : 20.08.2021 - 10:07

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