Film sahnesi gibi görüntüler: Cezayir’i kum fırtınası vurdu
Cezayir’in doğusundaki M’sila eyaletinde kum fırtınası etkili oldu. Görüş mesafesini azaltan fırtına nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Polis, sürücülere araçlarını yavaş kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Solunum rahatsızlığı olanların da dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.
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ntv.com.tr 20.08.2021 - 09:56| Son Güncelleme : 20.08.2021 - 10:07
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