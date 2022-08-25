Finlandiya Başbakanı parti görüntüleri nedeniyle zor durumda
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, bir süredir dünya kamuoyunun gündeminde... Arkadaşlarıyla eğlenirken çekilen görüntüleri art arda basına yansıyan Başbakan’ı eleştirenler de var, destekleyenler de... kameralrın karşısına geçen Marin, ‘‘O malum fotoğraf ve videoların kamuoyuna yansımasıunı istemezdim’’ dedi, ağlayarak özür diledi.
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