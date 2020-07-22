Fiziki mesafe uyarısı tepki çekti

Birlikte şarkı söylemek için sahneye çağırdığı hayranına "fiziki mesafeyi koruyalım", uyarısını yapınca, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.... Şarkıcının hayranı, uyarıya rağmen, dibine kadar yaklaşıp öksürmeye kalkıştı... Amerikalı country şarkıcısı Clayton Gardner haftasonu küçük bir topluluğa verdiği konser sırasında hayranlarından birinin sahneye çıkmasına izin verdi... Lakin o hayranına, "corona virüs tehlikesini" hatrılatıp araya mesafe koymasını istediğinde tam tersi bir davranışla karşılaştı. Gardner, hayranını sahneden kovdu ve ardından salgınla ilgili uyarıları hatırlattı. Görüntü ise sosyal medya izlenme rekorları kırdı.
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NTV 22.07.2020 - 17:43| Son Güncelleme : 22.07.2020 - 17:53
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