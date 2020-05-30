Floyd'un ailesiyle görüşen Trump: Acılarını paylaşıyorum. Protestolar anarşiye dönmemeli

Minneapolis'te sokaklar hareketli. ABD Başkanı Donald Trump da polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un ailesiyle görüştü. "Acılanı anlıyorum" dedi. Protestolarla ilgili ise anarşi ve koasa dönmemeli ifadesini kullandı.

NTV 30.05.2020 - 14:19 | Son Güncelleme : 30.05.2020 - 14:40

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