Fransa'da 55 günlük tecrit bitiyor

Fransa'da 55 gündür süren tecrit uygulamaları bugün hafifletiliyor. Kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, kuaförler ve kütüphaneler açılıyor. Belçika'da normalleşmede bugün ikinci aşamaya geçiyor. Avrupa'nın normalleşme sürecini NTV Temsilcisi Güldener Sonumut anlattı.
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NTV 11.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 09:22
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