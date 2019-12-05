Fransa'da bugün, grev nedeniyle "Kara perşembe" olarak anılıyor
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı çıkan işçi sendikaları süresiz greve gitti. Fransa'da hayat durma noktasına geldi. Bazı kentlerde polisle göstericiler arasında çıkan arbedede gözaltına alınanlar oldu.
05.12.2019 - 17:11| Son Güncelleme : 05.12.2019 - 17:19
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.