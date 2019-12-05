Fransa'da bugün, grev nedeniyle "Kara perşembe" olarak anılıyor

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı çıkan işçi sendikaları süresiz greve gitti. Fransa'da hayat durma noktasına geldi. Bazı kentlerde polisle göstericiler arasında çıkan arbedede gözaltına alınanlar oldu.

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