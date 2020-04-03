Fransa'da can kaybı 5 bini geçti

Avrupa'da corona virüs salgınının yol açtığı can kaybı 37 bini geçti. 519 binden fazla da hasta var. Fransa'da huzurevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı. İngiltere ve Almanya'da vaka ve ölü sayısı artıyor.
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NTV 03.04.2020 - 08:56| Son Güncelleme : 03.04.2020 - 09:29
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