Fransa'da eczacının izni olmadan ağrı kesici satın alınamayacak
Fransa, reçetesiz satılan ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlara yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Hastalar aspirin türü ilaçları yılbaşından itibaren eczacıların izni olmadan satın alamayacak. Yeni düzenlemenin ayrıntılarını NTV Strasbourg Muhabiri Kayhan Karaca, aktardı.
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