Fransa'da genel seçimde sürpriz: Sol ittifakın zaferi manşetlerde
Fransa'da erken genel seçimin ikinci turunda sürpriz bir sonuç çıktı. İlk sonuçlara göre, ilk turu önde bitiren aşırı sağ, ikinci turda 3'ncü sırada kaldı. Sol partilerin ittifakı "Yeni Halk Cephesi" birinci oldu. Peki, sandıktan çıkan sonuçlar Fransa gazetelerinde nasıl yankı buldu? Hangi başlıklar ön plana çıktı? NTV ekibinden Kayhan Karaca, konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
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