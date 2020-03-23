Fransa'da "kırmızı bez" dayanışması

Olağanüstü hal kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Fransa'da virüs salgını nedeniyle kendini tehlikede hisseden yaşlı ve yalnız yaşayan kişiler, yardım çağrısı olarak pencerelerine "kırmızı bez" asmaya başladı. İşte o görüntüler...

23.03.2020 - 17:22 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 17:34

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