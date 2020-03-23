Olağanüstü hal kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Fransa'da virüs salgını nedeniyle kendini tehlikede hisseden yaşlı ve yalnız yaşayan kişiler, yardım çağrısı olarak pencerelerine "kırmızı bez" asmaya başladı. İşte o görüntüler...
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23.03.2020 - 17:22| Son Güncelleme : 23.03.2020 - 17:34
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