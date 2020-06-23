Fransa'da normalleşme adımları

Fransa'nın dört bir yanında, dün müzik günü dolayısıyla milyonlarca kişi sokağa çıktı. Müzik dinleyip dans etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyan olmadı. İlerleyen saatlerde tansiyon yükseldi, polis kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı.
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NTV 23.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 23.06.2020 - 09:35
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