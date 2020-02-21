Fransa'da yanan aracını hortumla söndürmeye çalıştı
Fransa’nın Monaco’nun ünlü semti Monte Carlo’da 1980-1990 yılları arasında sadece 1311 adet üretilen Ferrari F40 modeli spor arabanın motorunda yangın çıktı. Sosyal medyada yanan aracın paylaşıldığı görüntülerde, aracın park halinde durduğu noktada bulunan asma kattan bir adamın bahçe hortumuyla araca su sıkarak söndürmeye çalıştığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek söndürdü.
Abone ol
Paylaş
DHA 21.02.2020 - 18:37| Son Güncelleme : 21.02.2020 - 18:43
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.