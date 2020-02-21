Fransa'da yanan aracını hortumla söndürmeye çalıştı

Fransa’nın Monaco’nun ünlü semti Monte Carlo’da 1980-1990 yılları arasında sadece 1311 adet üretilen Ferrari F40 modeli spor arabanın motorunda yangın çıktı. Sosyal medyada yanan aracın paylaşıldığı görüntülerde, aracın park halinde durduğu noktada bulunan asma kattan bir adamın bahçe hortumuyla araca su sıkarak söndürmeye çalıştığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek söndürdü.

DHA 21.02.2020 - 18:37 | Son Güncelleme : 21.02.2020 - 18:43

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