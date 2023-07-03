Fransız maceracı Türk denizciler tarafından kurtarıldı
137 gün Atlantik Okyanusu'nda ilerleyen ve yakın bir süre önce 6 metrelik özel teknesiyle denizde kaybolan Fransız maceracı Didier Bovard Amerikan Sahil Güvenliği'nin uyarı mesajıyla, Porto Riko açıklarında Türk denizcilerin 6 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.
Kaptan Necati Doğan yaşananları anlattığı paylaşımda, "24 Haziran Cumartesi sabahı saat 9.30'da şirketten bir telefon geldi ve dediler ki, 'Yerel Ulaştırma Bakanlığı bizimle iletişime geçti. USCG Amerika Sahil Güvenliği size mesaj atacak, arama kurtarma çalışmasına katılacaksınız, mesajı alınca gerekli prosedürü başlatın.' Sonra Amerika Sahil Güvenliği'nden mesaj geldi. Mesajda şöyle diyordu, 'Porto Riko'nun 200 mil kuzeyinde bir tekne acil durumda, sürükleniyor, hareket kabiliyeti yok, arkasından fırtına geliyor, fırtınaya kapılırsa kurtarılamaz ve en yakın gemi sizsiniz, onu kurtarmanızı istiyoruz, şirketinizle iletişime geçtik."dedi.
"Yaklaşık 4 saatlik bir aramadan sonra, sadece parlayan bir ayna görüp. Parlayan aynaya doğru yöneldik." İfadelerini kullanan Doğan, "Yol kesip tekneye iyice yaklaşıp, sancak taraftan vinçle almayı planladık. Burada benim görevim güverteye gidip. Planı uygulamaktı. 200 metreye kadar halat atabilen fırlatma aparatını da alıp güverteye gittim. Islıkla adamı uyarıp, botun içine girmesini halat atarı fişekleyeceğimizi söyledik, o da bota kendini tamamen kapattı. Mümkün mertebe rüzgardan etkilenmeyecek şekilde en uzağa fırlatıp 200 metrelik ince halatın bir kısmının 6 metrelik tekneye taktırmaya çalışacaktık, çok şükür becerebildik." diye konuştu.
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