Fransız motosikletçiden sıra dışı gösteri: Uçurumdan atladı
Fransa’da 36 yaşındaki motokros yıldızı Tom Pages, bir ilki gerçekleştirdi. Pages, motosikletiyle 80 km hızla 179 metrelik uçurumdan atladı. Paraşüt açılmadan havada iki takla atmayı da başaran Pages, ‘‘Bundan sonra beni ne heyecanlandıracak bilmiyorum’’ dedi.
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