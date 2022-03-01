Füzeyle vurulan belediye binası ve meydan harabeye döndü

Rus ordusunun sabah saatlerinde füzeyle vurduğu Özgürlük Meydanı ve Harkov belediye binası harabeye döndü. Meydandaki binalarda büyük hasar yaratan saldırıda 1'i çocuk 6 sivilin yaralandı.Can kayıplarına ilişkin heniz net bir bilgi yok.

Haberler - ntv.com.tr 01.03.2022 - 15:00 | Son Güncelleme : 01.03.2022 - 15:20

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