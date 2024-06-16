G7 Zirvesi sona erdi: Yabancı basından Erdoğan vurgusu
İtalya'da düzenlenen G7 Zirvesi'ni dünyanın dört bir yanından bin 400'den fazla basın mensubu takip etti. NTV muhabiri Şeyda Canepa, yabancı meslektaşlarına zirve izlenimlerini sordu. Dünyanın dört bir yanından haberciler zirvenin geniş katılımla gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Yabancı gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetli olarak zirvedeki varlığına da dikkat çekti.
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