Game of Thrones yıldızı gözyaşlarını tutamadı: Filistinli kızın hikayesi
Dün İspanya'nın Barcelona kentinde Küresel Sumud Filosu Gazze'ye yola çıkmadan önce bir basın toplantısı düzenlendi.
Basın toplantısında konuşan Game of Thrones dizisiyle tanınan Liam Cunningham cep telefonundan Filistinli küçük bir kıza ait kısa bir video gösterdi.
Video kaydında Fatima isimli bir kız çocuğu kendi cenazesinde çalınmasını istediği şarkıyı söylüyor. Cunningham'ın o esnada gözyaşlarına hakim olamadı.
