Gandi'nin gözlüğü İngiltere'de müzayede evine mektupla gönderildi

İngiltere'de bir müzayede evi, posta kutusunda sürprizle karşılaştı. Bırakılan bir mektubun içinden modern Hindistan’ın kurucusu Mahatma Gandi'nin gözlüğü çıktı. Gözlük, açık artırmayla yaklaşık 2 buçuk milyon Türk lirasına satıldı.

NTV 22.08.2020 - 13:28 | Son Güncelleme : 22.08.2020 - 13:57

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