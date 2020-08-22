Gandi'nin gözlüğü İngiltere'de müzayede evine mektupla gönderildi
İngiltere'de bir müzayede evi, posta kutusunda sürprizle karşılaştı. Bırakılan bir mektubun içinden modern Hindistan’ın kurucusu Mahatma Gandi'nin gözlüğü çıktı. Gözlük, açık artırmayla yaklaşık 2 buçuk milyon Türk lirasına satıldı.
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NTV 22.08.2020 - 13:28| Son Güncelleme : 22.08.2020 - 13:57
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