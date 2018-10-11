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Gazeteci Coşkun Aral'ın gözünden Kuzey Kore
11.10.2018 - 17:12

Kuzey Kore'de neler oluyor? İnsan hakları örgütlerine göre, 25 milyonluk ülkede halk bir Komünist hanedan tarafından rehin alınmış durumda. Kimilerine göre nüfusun büyük bölümü adeta bir kitle hipnozunun etkisi altında. Diğer yandan, Kuzey Kore'deki durumu bir tür adanmışlık, davaya inanç ve sorgusuz itaat olarak tanımlayan toplumbilimcilerin sayısı hayli fazla. Gazeteci Coşkun Aral kısa bir süre önce Kuzey Kore'ye gitti, ve sıradışı izlenimlerle döndü. İşte tarafından çekilen görüntüler eşliğinde Coşkun Aral'ın Kuzey Kore izlenimleri... (Röportaj: Yağız Şenkal-Dünyanın Haberi, NTV)

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