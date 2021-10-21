Fransa’da cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen aşırı sağcı yazar Eric Zemmour gazetecilere silah doğrulttu. Bir silah fuarında incelediği keskin nişancı tüfeğini gazetecilere doğrultan Zemmour ‘‘Geri çekilin, uzaklaşın’’ dedi. Davranışının tepki çekmesi üzerine Zemmour ‘‘Sadece şaka yaptım, gazetecileri öldürmek gibi bir niyetim yok. Aradaki farkı anlayamıyorsanız aptalsınız’’ diyerek kendini savundu. Irkçı açıklamaları ve İslam karşıtlığı ile tanınan Zemmour, seçilirse ülkede Muhammed ismini yasaklayacağını söylemişti.
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