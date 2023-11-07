Gazze'de enkazdan çıkartılan küçük kızın acı feryadı: "Üşüyorum, annemi istiyorum"
Birleşmiş Milletler, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana israil saldırılarında her 10 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğünü, 2 çocuğun yaralandığını duyurdu. İsrail bombardımanında evinin enkazından yaralı kurtulan bir kız çocuğu Dayr al-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Kız çocuğunun titreyerek "Üşüyorum, üşüyorum, annemi istiyorum, babamı istiyorum" demesi yürekleri burktu.
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