Gazze'de evine bomba düşen genç, NTV'ye yaşadıklarını anlattı
Gazze'de yaşayan siviller hayatta kalma mücadelesi veriyor. Türkiye'de makine mühendisliğinden mezun olduktan sonra ailesinin yanına dönen Saeb Alzard'ın Gazze'deki evine bomba düştü, babasını kaybetti. 27 yaşındaki genç şehirdeki son durumu NTV'ye anlattı. (Haber: Tuana Çiftci)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.