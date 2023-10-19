Gazze'de evine bomba düşen genç, NTV'ye yaşadıklarını anlattı

Gazze'de yaşayan siviller hayatta kalma mücadelesi veriyor. Türkiye'de makine mühendisliğinden mezun olduktan sonra ailesinin yanına dönen Saeb Alzard'ın Gazze'deki evine bomba düştü, babasını kaybetti. 27 yaşındaki genç şehirdeki son durumu NTV'ye anlattı. (Haber: Tuana Çiftci)

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