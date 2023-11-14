Gazze'de hastaneler mezarlığa döndü

İsrail'in saldırıları ve kuşatması Gazze'de sağlık hizmetine büyük darbe vurdu. Saldırılardan yaralı kurtulanlar bile hastanelerde müdahale edilemediği için hayatlarını kaybediyor. Bölgenin kuzeyindeki hastaneler hizmet veremiyor. Şifa hastanenin bahçesi mezarlığa dönüşmüş durumda. Sadece Şifa Hastanesi'nin bahçesine az 179 cenazenin gömüldüğü belirtiliyor.

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