Gazze'de medya binasının vurulma anı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 6. gününde... Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 139'a yükseldi. İsrail savaş uçakları kısa süre önce 13 katlı bir medya binasını vurdu. Yerle bir olan binanın boş olduğu belirtiliyor.

NTV 15.05.2021 - 15:41 | Son Güncelleme : 15.05.2021 - 15:50

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