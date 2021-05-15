Gazze'de medya binasının vurulma anı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 6. gününde... Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 139'a yükseldi. İsrail savaş uçakları kısa süre önce 13 katlı bir medya binasını vurdu. Yerle bir olan binanın boş olduğu belirtiliyor.
Abone ol
Paylaş
NTV 15.05.2021 - 15:41| Son Güncelleme : 15.05.2021 - 15:50
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.