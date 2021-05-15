Gazze'deki patlama anı canlı yayında

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarında 12 Mayıs’ta 14 katlı Al-Shorouk Kulesi hedef alınmıştı. BBC Arapça muhabiri de saldırı sırasında canlı yayındaydı. İşte kulenin canlı yayında yerle bir olduğu o anlar...

NTV 15.05.2021 - 12:50 | Son Güncelleme : 15.05.2021 - 13:04

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