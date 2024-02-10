Gazzeli anne acıkan bebeğini susturabilmek için ona hurma ezmesi veriyor
İsrail saldırılarının 4 aydır devam ettiği Gazze'deki insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Bölgede sürekli yaşanan bir çok kesintinin yanı sıra temiz su ve yiyeceğe erişim de artık çok güçleşmiş durumda. Gazzeli anne Verda Ahmed Matar da savaş başladığında hamile olan ve savaş şartlarında doğum yapmak zorunda kalan binlerce anneden sadece biri.
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