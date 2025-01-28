Gazzeliler aylar sonra ailelerine kavuştular
Bir yıldır birbirlerine görmüyorlardı. İsrail'in Gazze'nin kuzeyine dönüşlere izin vermesiyle birbirlerine kavuştular.
Gazzeli ikizler Mahmud ve İbrahim El Attout'un buluşması görülmeye değerdi. Gazzeli bir anneanne de, Kasım 2023'ten beri görmediği kızına, damadına ve torununa kavuştu.
Hale Sleem ise savaş boyunca kedisini yanından ayırmadı. Aylar sonra Gazze'nin kuzeyine oğlu ve kedisiyle beraber döndü.
Sleem şimdi Gazze'nin kuzeyinde hem oğlu, hem kedisi hem kendi için sığınabilecek güvenli bir yer bulmaya çalışacağını söylüyor.
Gazze kentinin girişinde oluşan uzun araç kuyrukları da dikkat çekiyor.
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