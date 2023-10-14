Gazze'ye kara harekatı hazırlığı

İsrail-Hamas çatışmasının 8'inci gününde kara harekatı olacak mı, günlerdir bunun yanıtı merak ediliyor. İsrail basını, Amerika Birleşik Devletleri'nin "harekatın ertelenmesini istediğini" duyurdu. Bu arada İsrail, sivillerin tahliyesi için 6 saatlik süre verdi. İsrail-Gazze hattında gergin bir bekleyiş var. Gazze sınırında bulunan Kameraman Cüneyt Ali Horozal ile Osman Terkan canlı yayında anlattı..

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