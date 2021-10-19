Gece kulübünün önünde kurşun yağdırdılar: 6 ölü

Meksika’nın Morelia kentindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde silahlı saldırganların kulübün önüne beyaz bir araçla gelip kapının önünde bekleyenlere ateş açtığı görülüyor. Kaçtıkları iki araç boş bir arazide bulunan silahlı saldırganlar aranıyor.
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