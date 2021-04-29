Geçmişteki Bugün: Aşılar 225 yıldır hayat kurtarıyor

2 asırdan fazla bir süredir aşılar sayesinde insanlık, hayata tutunuyor, salgın ve bulaşıcı hastalıklardan ötürü ölüm oranları en alt düzeyde seyrediyor. Çünkü aşılar "hayat kurtarıyor"... Tıp dünyasının "bilimsel niteliğe sahip" ilk aşı olarak kabul ettiği "Çiçek Aşısı", günümüzden tam 225 yıl önce, bugün uygulandı.

NTV 29.04.2021 - 15:25 | Son Güncelleme : 29.04.2021 - 15:48

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