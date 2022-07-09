Geleneksel hale gelen Barış Yürüyüşü’ne yoğun katılım
Pazartesi günü, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın göbeğinde yaşanan Srebrenitsa Soykırımı’nın 27. yıldönümü... Yeni toplu mezarlar toprak altından gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Boşnak sivillerin güvenli bölgeye ulaşmak için kullandıkları orman yolu güzergahında ‘Barış Yürüyüşü’ gerçekleştiriliyor. (Haber:Merih Ak Kamera:Burak Uygun)
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