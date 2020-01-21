Genç aktivist Davos'ta konuştu

İsviçre'nin karlarla kaplı kasabası Davos 50'nci kez Dünya Ekonomi Forumu’na ev sahipliği yapıyor. İlk gün konuşmalara iklim değişikliği damgasını vurdu. Geride kalan yılın en çok konuşulan isimlerinden 17 yaşındaki aktivist Greta Thunberg de oradaydı. Vakit kaybetmeksizin iklim krizine karşı küresel çapta emisyonların düşürülmesi çağrısı yapan Greta Thunberg, "Biz bu yıl Dünya Ekonomik Forumu'nun tüm katılımcılarından derhal fosil yakıtlara yönelik yatırımlarını durdurmalarını talep ediyoruz. 2050, 2030 hatta 2021'de bile değil biz bunun şimdi hayata geçirilmesini istiyoruz." dedi. Önemli konuklarından biri ise kuşkusuz ABD Başkanı Donald Trump oldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.