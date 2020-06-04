George Floyd'u öldüren polis 40 yıl hapis cezası alabilir

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuruna yönelik suçlamanın derecesi artırıldı. Katil zanlısı polis ikinci derece cinayetten yargılanacak. Buna göre 40 yıla kadar hapse mahkum edilebilir.

NTV 04.06.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 11:14

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