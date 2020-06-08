George Floyd'un ölümüne sebep olan polis hakim karşısına çıkıyor

ABD'de, George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin bugün hakim karşısına çıkacak. İkinci derece cinayetle suçlanan Chauvin'in yargılama sürecinin uzun olması bekleniyor. Chauvın'in yargılamasıyla ilgili ayrıntıları NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay anlattı.

NTV 08.06.2020 - 14:51 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 14:56

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