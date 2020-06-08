George Floyd'un ölümüne sebep olan polis hakim karşısına çıkıyor
ABD'de, George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin bugün hakim karşısına çıkacak. İkinci derece cinayetle suçlanan Chauvin'in yargılama sürecinin uzun olması bekleniyor. Chauvın'in yargılamasıyla ilgili ayrıntıları NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay anlattı.
Abone ol
Paylaş
NTV 08.06.2020 - 14:51| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 14:56
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.