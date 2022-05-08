Girişleri engellemek için caddelere bariyerler yerleştirildi
Çin’in Guangzhou kentinde Covid-19 salgını nedeniyle bazı bölgelere girişi engellemek için caddelere bariyerler yerleştirildi. ‘Sıfır vaka’ politikası nedeniyle başkent Pekin’de de toplu olarak yapılan Covid-19 testleri nedeniyle sokaklarda kuyruklar uzayıp gidiyor.
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Anadolu Ajansı 08.05.2022 - 10:35| Son Güncelleme : 08.05.2022 - 10:48
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