Girişleri engellemek için caddelere bariyerler yerleştirildi

Çin’in Guangzhou kentinde Covid-19 salgını nedeniyle bazı bölgelere girişi engellemek için caddelere bariyerler yerleştirildi. ‘Sıfır vaka’ politikası nedeniyle başkent Pekin’de de toplu olarak yapılan Covid-19 testleri nedeniyle sokaklarda kuyruklar uzayıp gidiyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.05.2022 - 10:35 | Son Güncelleme : 08.05.2022 - 10:48

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