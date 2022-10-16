Girit Adası’nı sel vurdu: 1 ölü, 3 kayıp

Yunanistan’ın Girit Adası’nda etkili olan aşırı yağışın yol açtığı sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi kayboldu. Kandiye kentinde etkili olan sel felaketinde yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kaldı, araçlar deniz sürüklendi. Yetkililer, şiddetli yağışların adada etkili olmaya devam edeceğini söyleyerek hakı uyardı.
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