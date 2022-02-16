Gökyüzü meraklıları gökdeleninin 100. katında buluştu

Gökyüzü meraklılarının dört gözle beklediği ‘Süper Ay’, diğer adıyla ‘Kar Ayı’ kendini göstermeye başladı. ABD’nin New Yok kentinde yüzlerce insan, Kar Ayı’nı daha iyi görebilmek için bir gökdelenin 100. katındaki terasa çıktı. Kızılderili kabilelerinin şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle Kar Ayı olarak adlandırdığı Süper Ay, Dünya’da herhangi bir doğa olayını tetiklemiyor.
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