Görme engelli dağcı Everest’e tırmanmayı başardı: Rüzgarın sesi hayvan uluması gibiydi
46 yaşındaki görme engelli Çinli dağcı, her yıl onlarca sporcunun başaramadığını yaptı ve Everest’in 8 bin 849 metrelik zirvesine tırmandı. Zirveye ulaşan üçüncü görme engelli dağcı olarak tarihe geçen Zhang Hong, ‘‘Zirveye çıktığımda rüzgarın sesi çok korkutucuduydu. Vahşi bir hayvanın uluması gibiydi. Heyecanlı olmaktan çok endişeliydim, çünkü çok tehlikeliydi. İnsan önünü göremeyince dengesini sağlaması zor oluyor. Çok korktuğum anlar oldu’’ dedi.
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NTV 30.05.2021 - 12:22| Son Güncelleme : 30.05.2021 - 12:36
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